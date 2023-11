Zgubiony pendrive z danymi osób polickiego sanepidu. Winny pracownik stacji ze Szczecina

Sanepid nazywa zgubienie nośnika pamięci eufemistycznie "incydentem". Wiadomo, że pendrive ktoś odnalazł poza PSSE i odesłał do właściciela. Nie był to sprzęt z polickiej stacji.

- Znaleziony pendrive należy do pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach zwrócił się pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o udzielenie informacji, jakie były okoliczności zdarzenia i na jakim etapie jest postępowanie wyjaśniające - niestety do dziś nie uzyskał odpowiedzi - mówi Marcela Kulewska, rzecznik prasowy PSSE w Policach.