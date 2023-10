Żegluga śródlądowa postawiła na RIS. Wiemy, co to takiego. Nowoczesne systemy informacyjne w żegludze śródlądowej

Służyć ma temu uruchomiony system RIS, czyli usługi informacji rzecznej. To m.in. zestaw kamer do obserwacji tego co dzieje się na wodach śródlądowych. Centrum znajduje się w budynku Urzędu Żeglugi Śródlądowej przy pl. Batorego w Szczecinie.

- RiS ma na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu współdziałania z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom RIS informacji o warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych (informacje o drogach wodnych), podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym - wyliczał Piotr Durajczyk, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.