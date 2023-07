Ze Szczecina wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę

Wymarsz poprzedziła msza święta, którą koncelebrowało ok. dziesięciu księży pod przewodnictwem biskupa Henryka Wejmana.

Kilkadziesiąt osób ma już za sobą stukilometrowy marsz, bo wyruszyli w środę z nadmorskich miejscowości. M.in. ze Świnoujścia, Pustkowa. Na trasie dołączały się kolejne osoby. Noc z piątku na sobotę spędzili już w Szczecinie. Tu dołączyli się kolejni. Zapisać się można w każdej chwili.

Dla większości pątników to już kolejna pielgrzymka. Idą z różnymi intencjami. Najczęściej za rodzinę, zdrowie, rozwiązanie trudnych spraw. I mimo, że każdy ma jakieś problemy, idą z uśmiechem na ustach.

- Idę po długiej przerwie. Minęło piętnaście lat. Byłam na ośmiu pielgrzymkach, gdy byłam młodsza, zanim się dzieci urodziły. Teraz idę sama, mąż został z dziećmi w domu. Poznaję ludzi sprzed lat, którzy wtedy też chodzili. To jest tak, że jak ktoś był raz na pielgrzymce, to zawsze w nim będzie pragnienie, aby iść kolejny raz. To niesamowite uczucie, ta atmosfera. A przecież nie raz się zdarza, że dopadnie kontuzja. Jakaś kostka skręcona, naderwany mięsień. Ale pana Bóg poniesie i zawsze uda się dojść przed obraz Matki Bożej - mówiła Anita.