Zaśpiewają patriotyczne pieśni na pl. Lotników w Szczecinie

Ta popularna pieśń patriotyczna to pewniak podczas imprezy, która obchodzi w tym roku poważny jubileusz. Organizator patriotycznego śpiewania poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński z dumą przekonuje, że „to jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce.” - Jak zwykle przygotowaliśmy śpiewniki oraz drobną przekąskę by nie zabrakło uczestnikom siły - dodaje z uśmiechem poseł Dobrzyński.

Popularna pieśń ”Płynie Wisła Płynie” będąca radosnym i pełnym wdzięku krakowiakiem powstała w drugiej połowie XIX stulecia. Słowa pieśni oparte są na wierszu Edmunda Wasilewskiego "Od południa stoi" napisanego w 1840 r., zaś jej melodia pochodzi z bliżej niezidentyfikowanej sztuki teatralnej, do której muzykę skomponował Kazimierz Hofman.

Co roku repertuar jest odświeżany i do śpiewnika trafiają nowe-stare melodie. W najbliższą niedzielę na Placu Lotników premierę będą miały co najmniej trzy.

Między innymi harcerska piosenka Pod żaglami „Zawiszy”, która powstała na wzór szantowej przyśpiewki Pod żaglami „Grażyny” napisanej przez Marię Bukar-Wałdową podczas rejsu grupy harcerek na jachcie „Grażyna” w 1935 r. Jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce podczas morskiej podróży, były problemy z masztem tuż przed zbliżającym się szkwałem. Piosenkę wykonywano na melodię bliżej obecnie nieznanej piosenki żeglarskiej.