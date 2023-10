Zarzuty dla podejrzanych o popełnienie przestępstw podatkowych

- Zatrzymanemu, po przewiezieniu do siedziby wrocławskiej prokuratury, oskarżyciel przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych - tłumaczy Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Przestępstwo polega na posługiwaniu się przez osoby reprezentujące spółki kapitałowe fałszywymi fakturami VAT. Wykorzystywane dokumenty poświadczały nieprawdę co do okoliczności faktycznych, mogących mieć znaczenie dla określenia należności podatkowych. Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane w celu unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości.

Podejrzany usłyszał też zarzut, że jako prezes spółki działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie i innych członków grupy i, czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę brutto 26 939 891,73 zł. Faktury były wystawiane w ramach różnych podmiotów i nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń prawnych. Ten przestępczy proceder naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT o ponad 5 mln zł.

Zatrzymanemu postawiono też zarzut prania brudnych pieniędzy tj. podejmowania czynności mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy - chodzi o kwotę nie mniejszą niż 5037540,73 zł.

Wobec podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu - prowadzą je funkcjonariusze Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie oraz KMP we Wrocławiu.

Jak się dowiedzieliśmy, Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie prowadzi kontrolę celno-skarbową spółki w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.