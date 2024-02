Zapraszamy na 5 Bieg Korczaka do Polic. Trwają zapisy na imprezę

Zasady uczestnictwa:

- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy

formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101

poz. 1095);

- zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności)

zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich

podpisem. Minimalny wiek startu na dystansie 5 km wynosi 16 lat.

Uczestnictwo:

termin zgłoszeń internetowych:

- do 29.02.2024 (czwartek) do godz. 23:59 – opłata 80 zł

- od 01.03.2024 do 16.03.2024 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 90 zł

Jest możliwość dokupienia podczas zapisów w cenie 35 zł koszulek technicznych z rękawkami.

ROZMIARY koszulek Dorośli: S, M, L, XL, XXL.