Dziki Weekend 2024 w Policach. Czas na zapisy do biegowego festiwalu

Biegi dla dzieci 17.08.2024r. – XI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa: MŁODZIKI – 5 – 8 lat (ur. 2016r. – do 2019 r.) – pętla mała, JUNIORZY – 9 – 11 lat (ur. 2013 r. – do 2015 r.), JUNIORZY STARSI – 12 – 15 lat (ur. 2012 r. – do 2009 r.) duża pętla.

Festiwal Biegowy Dziki Weekend to trzydniowa impreza biegowa, podczas której zawodnicy rywalizują podczas Nocnego Biegu Szlakiem Dzika, Biegu Szlakiem Dzika, oraz Ekstremalnego Dzikobiegu. To również Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Organizatorzy przygotowali również specjalne trasy dla najmłodszych uczestników oraz uczestników Marszu Nordic Walking.

18.08.2024r. – Bieg VIII ”Ekstremalny JUNIOR” trasa z przeszkodami dystans

MŁODZIKI – 6 -10 lat (ur. 2014 – do 2018 r. ) ok. 600m

JUNIORZY – 11 – 15 lat ( ur. 2013 – do 2009 r.) ok, 1 – 1,2km.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja elektroniczna i dokonanie opłaty startowej do 1 sierpnia 2023 roku. Uwaga! Do 30 maja obowiązuje niższa stawka wpisowa.

W imieniu organizatorów zapraszamy do rejestracji, która odbywa się TUTAJ