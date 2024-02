Liga Biegowa Pomorza Zachodniego zaprasza na walentynkowe biegi do Polic

11 lutego o godzinie 10 wystartują Walentynkowe Biegi dla Dzieci, w których młodzi biegacze odkryją magię wspólnego pokonywania tras. To nie tylko zdrowa rywalizacja, ale także okazja do kształtowania przyjaźni i budowania wspólnych, sportowych wspomnień. Każdy mały uczestnik otrzyma nie tylko numer startowy, ale przede wszystkim szansę poczucia się jak prawdziwy bohater.

- To pierwsze takie wydarzenie na sportowo z okazji walentynek, które organizuje Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police. W okolicy jest o nas bardzo głośno przy organizacji głównie Biegu Mikołajkowego w Policach lub lub akcji charytatywnych, ale na tym się nie zatrzymujemy. Nasze głowy są wciąż pełne pomysłów, a serca pełne miłości – w szczególności dla potrzebujących i dzieci. Dlatego w ramach Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego organizujemy dodatkowo pierwsze takie wydarzenie na sportowo w gminie Police. Z okazji dnia Walentynek biegi dla tych najmłodszych - mówi Zbigniew Pokrzywiński, prezes BBL Team Police.

Organizowane w ramach Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego, Walentynkowe Biegi dla Dzieci to nie tylko sportowe wydarzenie, ale także manifestacja wspólnoty i przywiązania do zdrowego stylu życia. To okazja dla rodziców i dzieci na spędzenie czasu razem, ciesząc się aktywnością fizyczną, jednocześnie rozwijając zdrowe nawyki od najmłodszych lat. Dla wszystkich dzieci przewidziane są piękne WALENTYNKOWE MEDALE oraz poczęstunek na mecie.

O godzinie 11 rozpocznie się Bieg Główny i Marsz Nordic Walking na 5 km. Dla tych, którzy kochają dłuższe dystanse, to doskonała okazja do sprawdzenia swoich sił. A dla fanów Nordic Walking - wyjątkowa szansa na aktywny Marsz, który połączy piękno ruchu z wdziękiem naturalnego otoczenia.

Zapisy na imprezę dla dzieci są TUTAJ

Zapisy dla dorosłych są TUTAJ