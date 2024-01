Zamieszanie ze szczecińskim oddziałem ZUS. Gdzie przyjmuje interesantów?

- Nic się nie zmieniło - uspakaja Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS województwa lubuskiego (zastępuje szczecińskiego swojego odpowiednika, który jest akurat na urlopie). - Nadal główna siedziba Zachodniopomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie znajduje się przy ul. Matejki 22. Nadal też przyjmuje interesantów w wyznaczonych godzinach.

Okazało się, że to nie siedziba ZUS, a siedziba banku została przeniesiona na czas remontu. Właśnie taka informacja znajduje się na drzwiach wejściowych do wieżowca przy ul. Matejki 22. Bank mieścił się w tym samym budynku co ZUS. Stąd to zamieszanie.

- Oczywiście zamieścimy na drzwiach wejściowych stosowna informację o tym, że siedziba ZUS nie została przeniesiona - dodaje Agata Muchowska.