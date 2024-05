Zagadkowa śmierć Anny w Międzyzdrojach. Proces przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

Nie zgadza się z tym mec. Maciej Krzyżanowski, obrońca Ukraińca. Według niego biegły z zakresu toksykologii pomylił się. Na dowód cytuje opracowania naukowców z renomowanego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna z Krakowa.

- Stężenie alkoholu w chwili zgonu ma kluczowe znaczenie, szczególnie, że mamy tu połączenie z lekami. Wykazałem to na rozprawie opracowaniem naukowym przygotowanym w instytucie prof. Sehna, że poziom alkoholu u denata spada o 20 procent w pierwszych kilkudziesięciu godzinach, a potem od 6 do 12 procent każdej doby. Biegły więc się myli. A co, jeśli to połączenie alkoholu i leków doprowadziło do śmierci, a nie mój klient - pyta.