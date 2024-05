Prokuratura zmienia zarzuty sprawcy wypadku na placu Rodła w Szczecinie. Grozi mu dożywocie

59-letnia kobieta zmarła 25 maja - walczyła o życie prawie trzy miesiące (od wielu tygodni znajdowała się w śpiączce). Lekarze od początku określali jej stan jako bardzo ciężki. Doznała bowiem najdotkliwszych ran spośród wszystkich pokrzywdzonych w wypadku, do którego doszło 1 marca na pl. Rodła w Szczecinie.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek, 1 marca o godz. 15.30. Osobowy ford prowadzony przez 33-letniego szczecinianina wjechał w grupę osób stojących prawidłowo na chodniku. Mimo to samochód się nie zatrzymał - kierowca odjechał z miejsca wypadku. Kilkaset metrów dalej, już na al. Wyzwolenia, doprowadził do kolizji, w której uczestniczyły trzy pojazdy. Wtedy mężczyzna został zatrzymany przez policję.

W wyniku wypadku ucierpiało w sumie dwadzieścia osób (pokrzywdzeni byli w wieku od 5 do 62 lat). Jedna z nich kilka dni temu zmarła. Jak podała szczecińska prokuratura, jej ciało zostanie poddane sekcji sądowo-lekarskiej. Sporządzona też zostanie opinia toksykologiczna.