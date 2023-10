Zabójstwo w celi zakładu karnego w Nowogardzie. Sąd odroczył ostatnią rozprawę

- Jeśli strony nie złożą wniosków dowodowych, sąd planuje zamknięcie przewodu sądowego - tak jeszcze kilka dni temu zapowiadał sąd.

Przed zakończeniem procesu planował jeszcze przesłuchać biegłego, który przeprowadzał sekcję zwłok więźnia, Mariusza K.

Gdy jednak w czwartek rano przyszliśmy na proces, okazało się, że sprawa została odwołana. Na wokandzie umieszczono jedynie lakoniczny komunikat.

- Rozprawa odwołana zarządzeniem sędziego sprawozdawcy - napisano.

Spróbowaliśmy wyjaśnić, co to oznacza. Okazuje się, że wniosek o odroczenie sprawy zgłosił co najmniej jeden z obrońców oskarżonych. Nie wiadomo dlaczego i jak to uzasadnił.

- O to już proszę pytać obrońcę. Kolejny termin rozprawy został już wyznaczony - mówi sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Nie udało nam się w czwartek skontaktować z obrońcą, który złożył wniosek.