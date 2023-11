Za palenie w piecu "byle czym" grozi nawet do 5 tys. zł kary. Niektórzy jednak to lekceważą

Okazuje się, że w wielu domach jednorodzinnych ogrzewanie wciąż opiera się na paleniu drewnem lub węglem w piecu. Szacuje się, że w około 49 proc. gospodarstw domowych każdej zimy działa piec.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami palenie śmieci i odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi jest zabronione. Wynika to wprost z ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 roku. Art. 155 tego aktu prawnego mówi bowiem, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach lub we współspalarniach odpadów, natomiast kto robi to gdzie indziej (czyli np. we własnym kotle lub piecu), podlega karze aresztu lub grzywny (art. 191).

Niestety wiele osób łamie przepisy i pali śmieci w domowych piecach na paliwo stałe, kozach, a nawet kominkach. Nie jest to problemem, o ile jest to jedynie czysty (niezadrukowany) papier i tektura. Jednak ludzie potrafią spalać w ten sposób także odpady z tworzyw sztucznych np. butelki PET i plastikowe opakowania, a nawet starą odzież, czy pampersy.