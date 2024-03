Wystartował Festiwal Wody w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie

Po godz. 13 na nabrzeże przy MCN przypłynęła jednostka Strażak-28, którą można To największa atrakcja pierwszego dnia Festiwalu Wody.

Pierwszego dnia działają także pracownie. Pracownia biologiczno-chemiczna przygotowała dla warsztaty pt. "Jak zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne. Można samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w tym kierunku. Z kolei w pracowni STEAM czeka "Morska Przygoda robota Photona" (6+ lat). Zajęcia z robotem odbywają się na specjalnej, bogato ilustrowanej macie i mają formę gry edukacyjnej, która umożliwia zapoznanie się z takimi pojęcia jak współrzędne, strony świata czy gatunki zwierząt.

24 marca o godz. 13 w strefie -1 odbędzie się gotowanie na żywo. Będzie m.in. kuchnia śródziemnomorska, ale nie tylko. I nie martwcie się, nie zostawimy Was z pustymi brzuchami.

W Morskim Centrum Nauki będzie można zobaczyć na żywo chemiczny pokaz tiktokera, Huberta Zwiefki. Zaprezentuje on dwa pokazy 24 marca (niedziela) o godz. 11 i 13. Określenie "tiktoker" niektórym może kojarzyć się negatywnie, ale Hubert to młody i otwarty człowiek, który popularyzuje naukę. Z chemią potrafi działać cuda i warto to zobaczyć na żywo. Na TikToku obserwuje go ponad 185 tys. ludzi, a niektóre jego filmy osiągają milionowe zasięgi.

Oprócz tego codziennie na wystawie będzie można wziąć udział w grze terenowej, a dla zwycięzców przygotowano nagrody. Przez trzy dni w sali konferencyjnej będzie także dostępna wystawa obrazów Agnieszki Mikołajczyk (sala konferencyjna). Podczas festiwalu MCN będzie otwarty pt. 9:00-19:00, sob. 9:30-19:00 i niedziela 10:00-19:00.