Wysoka wygrana PGE Spójni Stargard i miejsce w ścisłej czołówce

Początek spotkania chaotyczny z obu stron. W 2. minucie Adam Bogucki trafił i Arka jedyny raz w tym meczu prowadziła. Spójnia szybciej się jednak uspokoiła i ustabilizowała swoją grę. Goście chętnie rzucali z dystansu, ale niemiłosiernie pudłowali (0/9 w pierwszej kwarcie, a w całym meczu 2/29 za 3 punkty).

W 6. minucie spotkania trener Sebastian Machowski wprowadził na boisko debiutanta – Aleksa Steina. Amerykanin po minucie trafił za trzy i świetnie przywitał się ze stargardzką, wymagającą publicznością. To był zresztą udany debiut, bo Stein grał 18 minut i zdobył 15 punktów przy dobrej skuteczności (4/7 za 2 punkty, 2/3 za 3). Rzucający obrońca do niedawna reprezentował Cibonę Zagrzeb i dał sygnał, że może być dla Spójni wzmocnieniem. A szkoleniowiec i klub jak zapowiadali, tak zrobili: z Arką zagrało sześciu obcokrajowców, za co trzeba będzie zapłacić, ale o dodatkowym wydatku nikt nie będzie pamiętał, jak drużyna będzie w ligowej czołówce.