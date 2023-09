Wyrabianie świata według Klaudii Prabuckiej - mozaika przy ul. Kolumba [ZDJĘCIA]

Praca ta nawiązuje do industrialnego charakteru tej części miasta, a w szczególności do drożdżowni, która znajdowała się kiedyś na ulicy Kolumba. Dłonie wyrabiają świat jakby wyrabiały ciasto drożdżowe.

- Praca ta pokazuje kobiece ręce, czyli my, kobiety, tworzymy ten świat i w dużej mierze go kształtujemy - mówi autorka mozaiki. - Projekt ten robiłam na konkurs o stypendium prezydenta miasta. Tak się złożyło, że zafascynowały mnie mozaiki i chciałam spróbować całkiem nowego medium. Jestem malarką, zajmuję się animacją i filmem, ale mozaika brzmi jakoś niesamowicie. Jeśli chodzi o lokalizację, to tak sią składa, że mieszkam na ul. Kolumba i wszyscy mnie pytają, czy czuję się tutaj bezpiecznie, a ja się czuję dużo bezpieczniej niż w centrum. Dlatego chciałam zrobić coś, co będzie na wieczność, czyli mozaikę na budynku.