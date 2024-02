Wyokrętowanie hiszpańskich żołnierzy i sprzętu wojskowego w ramach Brilliant Jump

W ćwiczeniu STDE24 bierze udział około 90 000 żołnierzy, marynarzy i lotników ze wszystkich 31 krajów sojuszniczych i Szwecji. W Szczecinie odbył się wyładunek około 90 pojazdów hiszpańskiego batalionu Malága I/10 z X Brygady "Guzmán el Bueno" w ramach Sił Wysokiej Gotowości NATO czyli VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Uzbrojenie hiszpańskiej brygady zmechanizowanej składa się z bojowych wozów piechoty Pizarro i czołgów Leopard 2E.

Hiszpanie będą ćwiczyć na poligonie drawskim. Prowadzone od 12 do 28 lutego 2024 r. ćwiczenie BRJU24 jest częścią ćwiczeń NATO pk. STEADFAST DEFENDER 2024 i demonstruje zdolności NATO do szybkiego rozmieszczenia znaczących kontyngentów wojskowych w całej Europie. Ćwiczeniem BRJU24 kieruje Dowództwo Sił Połączonych Brunssum (JFCBS) we współpracy z Polską jako krajem-gospodarzem.