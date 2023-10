Wszystkich Świętych. Ważne zmiany w organizacji ruchu w Szczecinie. Wiemy, co z parkowaniem [MAPY]

28 października, ulica Mieszka I

Wprowadzenie ograniczenia prędkości w obu kierunkach ul. Mieszka I od wiaduktu kolejowego do ul. Wierzbowej do 40 km/h.

Ulica Ku Słońcu

Etap I, 28 października (sobota) od godz. 00:01

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie (aż do 1 listopada). Obie jezdnie ul. Ku Słońcu będą otwarte dla ruchu ogólnego z pewnymi zmianami w organizacji ruchu na jezdni południowej.

Etap I zmian w organizacji ruchu. ZDiTM Szczecin

Etap II, 1 listopada (środa) od godz. 6:00

Zamknięcie dla ruchu ogólnego południowej i północnej jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Pileckiego do ronda Gierosa. Wyłączone z ruchu ogólnego będą ulice Karola Miarki, Piękna, Santocka. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Santocką. Kierowców czeka również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu możliwy będzie poprzez ul. Derdowskiego, ul. 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do al. Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu przewidziany jest od godz. 22:00 lub na wniosek Policji.

Etap II zmian w organizacji ruchu. ZDiTM Szczecin

Mieszka I, 1 listopada (środa) od godz. 06:00

Wprowadzone zostanie wyłączenie dla ruchu ogólnego lewoskrętu na jezdni w kierunku centrum oraz prawoskrętu na jezdni w kierunku Ronda Uniwersyteckiego przy skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ulicą Białowieską (w kierunku salonu samochodowego). Również na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ulicą Milczańską na wjeździe w ulicę prowadzącą do bramy cmentarza wyłącza się z ruchu z wyjątkiem zapewnienia dojazdu zaopatrzenia oraz dojazdu do salonu samochodowego.