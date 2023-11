Wiemy na co miasto przeznaczy ponad 17 milionów złotych. Poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania w SBO 2024

W tym roku mieszkańcy mogli wybierać spośród 149 propozycji, wśród nich były 124 projekty lokalne i 25 w kategorii „Zielonego SBO”, która jest nowością tegorocznej edycji. W sumie w głosowaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy głosujących oddając ponad 50 tysięcy głosów. Pula środków SBO 2024 to 17 200 000 zł, w tym 30% na projekty „Zielonego SBO” i 70% na projekty lokalne.

Zgodnie w zapisami nowego regulaminu SBO i rekomendacjami miejskich radnych, do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii do wyczerpania puli środków. Oznacza to, że w przypadku, gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpie puli środków z danego obszaru, na realizację będzie miał szansę kolejny z listy, którego wycena będzie mieściła się w pozostałej kwocie.

Zwycięskie projekty SBO 2024

W obszarze lokalnym SKOLWIN, STOŁCZYN, BUKOWO