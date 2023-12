Wicewojewodowie Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann rezygnują

Chodzi o odwołanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza prezesów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej na podstawie uchwały Sejmu z 19 grudnia br. w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej.

Wicewojewodowie wydali w tej sprawie wydali krótkie oświadczenie.

- Skierowaliśmy dzisiaj do prezesa Rady Ministrów pismo z żądaniem przyjęcia naszej dymisji, którą złożyliśmy 12 grudnia. Do tej pory ta dymisja nie została przyjęta, a my nie wyobrażamy sobie w kontekście zdarzeń, które mają dzisiaj miejsce, dalszej współpracy z rządem - mówi wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik. - Dzisiaj rząd Donalda Tuska dokonał zamachu na media publiczne w sposób niekonstytucyjny, niedemokratyczny i nieprzyzwoity. To czyn haniebny. W żadnym kraju Unii Europejskiej nie byłoby możliwe, że władza, która przez wiele mówiła o demokracji i praworządności, praworządność łamała.