Wernisaż malarstwa Cypriana Noconia w szczecińskiej filharmonii zachwycił publiczność [ZDJĘCIA]

- Do Szczecina przywiozłem blisko 40 obrazów na płótnie w technice olejnej - mówił na spotkaniu z publicznością Cyprian Nocoń. - Jest to kilka cykli malarskich, głównie „Święto Polifonii”, „Abstrakcja” i „Sztorm”. Mam kilka tonacji kolorów - czerwieni, ochry, sjeny, są też błękity, turkusy i zielenie. Do malowania używam takich narzędzi, jak szpachle budowlane, przedmioty do rozcierania farby, ale skupiam się jednak na figuratywnej formie - tłumaczył.

Jego płótna zafascynowały publiczność. - Są muzyczne - mówili widzowie. Genialnie pasują do wnętrz filharmonicznych.

Artysta sam przyznał, że od dawna jest zafascynowany muzyką.