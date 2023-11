Weekend w Szczecinie. Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych weekendu

"XD" Teatr Współczesny w Szczecinie

XD... to spektakl muzyczny realizowany na podstawie tekstów najbardziej tajemniczego internetowego autora – Malcolma XD. Jego krótkie, absurdalne, ironiczne opowiadania podbiły serca millenialsów, a niedawno doczekały się realizacji filmowych Netflixa i Canal+. W zagrzybionej piwnicy w bloku spotyka się wspólnota mieszkaniowa. Zebranie dotyczące rewitalizacji windy niespodziewanie przeradza się w awanturę, której przebieg wygląda podejrzanie znajomo.

25, 26 listopada, godz. 19.00

"Pornograf" Teatr Polski w Szczecin

„Pornograf” to program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące.