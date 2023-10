Wciąż potrzeba ławników do szczecińskich sądów. Termin upływa 6 listopada

- A miesiąc później, podczas grudniowej sesji rady miasta, odbędą się wybory uzupełniające - wyjaśnia Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistatu.

Na kolejne cztery lata szczecińskie sądy potrzebuję ponad 210 ławników. 160 do Sądu Okręgowego w Szczecinie: 80 do orzekania z zakresu spraw karnych, 74 ławników do spraw rodzinnych, 6 do prawa pracy, 35 do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum; 25 zakresu prawa pracy, 10 z zakresu spraw rodzinnych; 15 do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód z zakresu spraw rodzinnych.

Miesiąc temu rada miasta Szczecina wybrała stu, bo tylko tylu chętnych się zgłosiło (jedną osobę odrzucono po informacji z policji). Stąd konieczność wyborów uzupełniających.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.