W województwie zachodniopomorskim powstaną kolejne linie autobusowe. Podpisano umowę z ośmioma samorządami [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został ustanowiony w 2019 r., by finansowo wspierać gminy i powiaty w realizacji tzw. zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego - konkretnie przewozów autobusowych.

Zbigniew Bogucki zauważył, że zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

- To duże wsparcie naszego budżetu - przyznaje burmistrz Monika Kuźmińska. - Otrzymane dzisiaj 230 tys. zł przeznaczymy na zakup biletów autobusowych. Nie tylko dla uczniów. Także dla dorosłych mieszkańców naszej gminy i to również w dni wolne. Dzięki dotacji możliwe będzie dowożenie uczniów do szkół w Węgorzynie i Runowie Pomorskim. Pieniędzy wystarczy na opłacenie przewozów od września do końca grudnia.