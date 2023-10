W weekend w województwie zachodniopomorskim ma być ciepło. Jaka pogoda czeka nas 1 listopada?

- Za parę godzin będziemy mieli weekend. Jaka pogoda zapowiada się na piątkowe popołudnie?

- Raczej nie powinno padać. Temperatura też ma być przyjazna. Zapowiada się 10-11 stopni Celsjusza. Dopiero w nocy możemy się spodziewać deszczu.

- Długo będzie padał?

- Zacznie padać w nocy z piątku na sobotę po północy. Rano też jeszcze możemy się spodziewać opadów, ale będzie to raczej zanikający deszcz. Po południu już się przejaśni. Temperatura dość wysoka, jeśli chodzi o tę porę roku. Możemy się spodziewać 11 stopni C i to zarówno nad morzem jak i w Szczecinie. Tyle tylko, że nad morzem padać może dłużej.

- A co nas czeka w niedzielę?

- Napłynie do nas front ciepłego powietrza i niestety z opadami deszczu. Na szczęście po południu powinno się przejaśnić. Ale także zacznie wiać wiatr i to całkiem silny. W Szczecinie ma wiać z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, a nad morzem aż do 80 km/h. Na Bałtyku sztorm. Za to termometry mają pokazywać od 14 do 15 stopni ciepła. I to zarówno nad morzem jak i w Szczecinie.