W Szczecinie powstaje pierwsza solarna ładowarka dla hulajnóg

W stacji można ładować naraz cztery hulajnogi. Jest zasilana panelem fotowoltaicznym. To wynik współpracy Szczecina z firmą SEEDiA.

- Docelowo w naszym mieście powstanie dwadzieścia stacji. Ładowanie rusza już z pierwszym słońcem, bezpłatnie - mówi Michał Wilkocki - Doradca Prezydenta Miasta ds. polityki miejskiej. - Większość lokalizacji będzie przy stacjach Bike_S.

Praca stacji bez zewnętrznego zasilania jest możliwa dzięki wydajnym panelom słonecznym i dedykowanej elektronice. W domyślnej konfiguracji stacja składa się z 4 punktów do ładowania w konfiguracji off grid lub ongrid. Każdy słupek wyposażony jest w locker na hulajnogę lub rower. Słupki posiadają dwustronne uchwyty, które stabilizują kierownicę hulajnogi. Czas ładowania zależy od pojemności baterii. Wartość całego projektu pt. „Innowacyjna stacja ładowania hulajnóg elektrycznych zintegrowana z transportem masowym, wyposażona w system sztucznej inteligencji do analizy siatki mikro mobilności” wynosi 3 828 919,21 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2 590 426,77 zł.