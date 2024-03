W Pogoni Szczecin wróciły demony wiosny. Oby tylko na moment

W ostatnich dniach PKO Ekstraklasa nadrobiła trochę zaległości. Mecz Piast - Puszcza został przerwany w listopadzie po ataku zimy. Teraz zespoły dokończyły spotkanie. Gliwiczanie wygrali 1:0 i było to ich pierwsze zwycięstwo tej wiosny. Dzięki zwycięstwu Piast awansował na 12. miejsce w tabeli i ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Da mu to pewien komfort przed kolejnym występem.

-Jeżeli z takim klasowym zespołem, jakim jest Raków Częstochowa, po sześciu minutach przegrywasz 0:2, to choćbyś nie wiem jakie miał chęci i starał się, bo naprawdę się staraliśmy, to czasem te starania i chęci nie wystarczają - mówił trener Korony Kielce Kamil Kuzera po przegranym 0:2 meczu z Rakowem. - Co się stało z zespołem w pierwszym kwadransie? Jeżeli rozpoczynasz mecz i dostajesz na „dzień dobry” dwie bramki, to wszystkie założenia schodzą na drugi plan. Próbowaliśmy wrócić do meczu, ale Raków bardzo dobrze korzystał z faz przejściowych, a my cierpieliśmy.

A przed kielczanami mecz z Pogonią.

- W zespole spadła pewność siebie. To trzeba od nowa zbudować. Moje zadanie jest takie, żeby rozpalić jak najszybciej błysk w oku. Wszystko zależy od nas, wszystko jest w naszych rękach, głowach. Trzeba uważać, żeby nie zrobić jeszcze większej krzywdy Muszę przemyśleć, jak zapalić iskrę - dodał szkoleniowiec Korony.