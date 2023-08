W Płoni rusza Templariada 2023. Pokażą jak wyglądało życie w XIII wieku

W imprezie na polanie przy ulicy Aksamitnej weźmie udział 200 rekonstruktorów z Polski i Niemiec oraz mieszkańcy regionu.

Tempalariada odbywa się od pięciu lat w Szczecinie - Płoni, w miejscu, w którym organizatorzy planują posadowić Park Historyczny Komandoria Szczecin-Płonia.

- To wydarzenie historyczne, którego motywem przewodnim są warsztaty i pokazy kultury XIII w., rzemiosła dawnego i rekonstrukcje tego okresu. Wydarzenie przeprowadzi 200 rekonstruktorów z Polski i Niemiec oraz mieszkańcy regionu. Z atrakcji odbędą się koncerty muzyki dawnej, przeprowadzimy ok 15 różnych warsztatów rzemiosł, powstanie obóz średniowieczny, stworzymy konstrukcję wieży średniowiecznej. W tym roku zgłosiło się na tyle dużo uczestników, że same turnieje rycerskie będą trwać ponad 6 godzin. Zaprezentuje się rycerstwo zakonu templariuszy, świeccy rycerze z całej Polski oraz odtwórcy mongolskich wojowników pod wodzą Czyngis-chana - zachęcają organizatorzy.