W piątek w Szczecinie hit rundy jesiennej: wicelider Pogoń Szczecin podejmuje lidera tabeli GKS Katowice

Pierwszy sezon Pogoni Szczecin w Orlen Ekstralidze (po połączeniu z Olimpią Szczecin) był lepszy niż zakładano. Trener Robert Dymkowski doprowadził swoje zawodniczki do 5. miejsca na koniec rozgrywek i do półfinału Orlen Pucharu Polski. Szkoleniowiec zrezygnował z powodów zdrowotnych, a zastąpił go Piotr Łęczyński. Nowy szkoleniowiec kontrakt podpisał tylko na rok, ale obecne wyniki jego zespołu pewnie doprowadzą niedługo do przedłużenia umowy.

Piłkarki Pogoni Szczecin są już na drugim miejscu w tabeli, a ostatnio mają serię trzech wysokich zwycięstw z rzędu (4:0 ze Stomilankami Olsztyn, 3:0 z Górnikiem Łęczna i 3:0 UKS SMS Łódź). A poza pierwszą ekipą, która jest obecnie ostatnia w tabeli, Górnik i SMS to medaliści z poprzedniego sezonu, a więc czołowe zespoły Ekstraligi.

Przed szczeciniankami jednak najbardziej wymagający rywal z dotychczasowych. Na Twardowskiego zawita dziś lider tabeli Orlen Ekstraligi, zespół GKS Katowice. Oba zespoły miały spotkać się już w 4. kolejce, ale to spotkanie przełożono na 20 października. Start meczu z aktualnym mistrzem kraju dziś o godz. 15.