W Międzyzdrojach w tym roku Sylwester będzie trwał trzy dni

Ten tegoroczny, rekordowy Sylwester w Międzyzdrojach rozpoczyna się już w piątek, 29 grudnia na Alei Gwiazd, gdzie powstanie Sylwestrowe Miasteczko Zimna. A tam od godziny 14 będzie można wskoczyć do balii z lodem, zanurzyć się w jacuzzi, czy skorzystać z sauny. Na godzinę 18 organizatorzy zapraszają do komory kriogenicznej. Jednocześnie od godziny 15 na Alei Gwiazd rozpoczną się animacje dla dzieci, a na godzinę 19 burmistrz zaprasza do Amfiteatru, gdzie przy największych hitach z lat 70 -80-90 bawić wszystkich będzie DJ SET. O godzinie 20 z kolei w Amfiteatrze rozpocznie się koncert C-Bool.

- Chodzi nam o to aby uświadomić wszystkim tym, którzy chcą korzystać z zimy np. rozpoczynając morsowanie (a u nas do tego są fantastyczne warunki), jak zabrać się do tego mądrze - tłumaczy Mateusz Bobek. - Poza tym naszym zadaniem jest zorganizowanie w Międzyzdrojach takich imprez i wydarzeń, takich atrakcji, aby przyjechało tu jak najwięcej turystów. Nasi przedsiębiorcy lokalni żyją przede wszystkim z turystyki, a turyści muszą mieć powód, aby do Międzyzdrojów przyjechać.

Drugi sylwestrowy dzień to sobota. I tego dnia wspólna zabawa rozpocznie się już o godzinie 10 w Sylwestrowym Miasteczku Zimna na Alei Gwiazd, a będzie to próba bicia rekordu Guinnessa - „Największa Amplituda Temperatur” – Piotr Marczewski. O godzinie 12:00 – „ Pełen Kontakt Ciała z Lodem” zaproponuje Katarzyna Jakubowska. To ma być ustanowienie rekordu Guinnessa w kategorii: kobieta. Planowany czas od 1,5 do 4 godz. pełnego kontaktu ciała z lodem! Jednocześnie od godziny 10 do 20 będzie można skorzystać z balii z lodem, sauny i jacuzzi, a od godziny 12 do 20 z komory kriogenicznej. W sobotę animacje dla dzieci rozpoczną się wcześniej, bo już od godziny 13, a na godzinę 14 organizatorzy zapraszają na Wielkie gotowanie i……. gorącą zupę dla każdego. To wszystko na Alei Gwiazd. Wieczorom, o godzinie 19 w Amfiteatrze wystąpią Specyficzni, a o godzinie 20 grać będzie w amfiteatrze największe hity Disco – DJ SET .