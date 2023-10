W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA]

Hotelowi ogrodnicy właśnie w tej chwili szykują się do kolejnych nasadzeń wokół bryły hotelu. Choć na terenie resortu posadzono już 890 drzew i kilkadziesiąt krzewów laurowiśni, nadchodząca jesień to idealny czas na posadzenie kolejnych.

- Do posadzenia mamy jeszcze co najmniej 2543 drzew – mówi Barbara Kordek. - Tyle zobowiązaliśmy się w ramach ustaleń z gminą. Ale planujemy tych nasadzeń dużo więcej. Zależy nam, aby nasz hotel niemal tonął w zieleni – podkreśla i tłumaczy, że to dla komfortu wypoczynku gości hotelowych.