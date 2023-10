Urząd Miasta wydłuża godziny pracy przed wyborami

Urzędnicy będą czekać na mieszkańców wyłącznie w sprawach związanych z wyborami w godz. 15.30 - 18.00. W gmachu przy placu Armii Krajowej będzie działać 7 stanowisk, a w filii na Prawobrzeżu - 3.

Przy „okienkach” można będzie m.in. pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania czy sprawdzić, do którego lokalu trzeba się udać, aby zagłosować.

Dotychczas w Szczecinie wydano prawie 4,5 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, a do spisu dopisało się ponad 10 tysięcy osób. To prawie dwukrotnie wyższe wartości niż przy ostatnich wyborach parlamentarnych.

Ponadto w dniu wyborów parlamentarnych 15 października mieszkańcy Szczecina zostaną zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.