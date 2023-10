Nawet 2,5 mln złotych dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach

- Warto w tych zawodach wystartować, zachęcam społeczników, strażaków, orkiestry dęte, koła gospodyń wiejskich, żeby zaangażować się w akcje profrekwencyjne - apeluje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

„Bitwa o remizy” to hasło konkursu, który ma zachęcić samorządy do działań zwiększających frekwencję na ich terenie. Zwycięskie gminy mają otrzymać po 1 mln zł. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tys. mieszkańców w każdym z powiatów w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. Chodzi o gminy niebędące miastami na prawach powiatu.

Gmina do 20 tysięcy mieszkańców z najwyższą frekwencją może zdobyć kolejny 1 mln złotych na tzw. budżet obywatelski.

- Mimo, że pieniądze trafią do samorządu, ale o tym jak będą wykorzystane to zdecydują mieszkańcy - wyjaśnia Zbigniew Bogucki.

Kolejne 500 tysięcy złotych trafi do małych gmin, w których frekwencja przekroczy 60 procent. To 250 tysięcy złotych dla kół gospodyń wiejskich i kolejne 250 tysięcy złotych dla lokalnego klubu sportowego.