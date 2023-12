Unikatowy eksponat trafił do Świnoujścia. Jego historia zaskakuje

Kiedy ją wyprodukowano w 1880 roku, była prawdziwym cudem techniki. Haubica 8,7 cm projektu Henricha Erharda, którą chwali się teraz Muzeum Obrony Wybrzeża - Fort Gerharda, przebyła zaskakującą drogę, aby tu trafić. Była wcześniej w Niemczech, Anglii, Indiach, Nepalu i USA.

Co to za haubica i dlaczego jest tak unikatowa? Jak podkreślają świnoujscy muzealnicy, projekt nie trafił do masowej produkcji, bo komisja uzbrojenia wybrała inni kaliber dla tego typu jednostek. Prototypy trafiły do Turcji jako pomoc wojenna tuż przed I wojną światową. Później - jako łup wojenny- zostały zarekwirowane przez Anglików i trafiły do Wielkiej Brytanii. Z wysp do Indii i dalej - do Nepalu! Jak opowiada Piotr Kucharski, pracownik Fortu Gerharda, po którkiej służbie w Nepalu z powodu braku amunicji haubice trafiły do arsenału królewskiego, który znajdował się w kompleksie pałacowym w Katmandu.