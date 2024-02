Uczta wilków, czaszka bobra i głos bąka, czyli wielkie włóczenie po Międzyodrzu [ZDJĘCIA]

- Było rewelacyjnie, dużo ludzi, świetna pogoda, wiosna, ptaki ciągle nam przecinały niebo, do tego mieliśmy okazję zobaczyć ucztę wilków. Ale ten spacer to też nieustające rozmowy. Takie spotkania są dla nas bardzo ważne i dają nam motywację do dalszego działania - podsumował spacer ornitolog Łukasz Ławicki.