Ubranka dla psów - konieczność czy fanaberia? Co koniecznie powinno się znaleźć w psiej szafie w 2024 roku

Oczywiście nie każdy pies będzie potrzebować ubranka, choć może zdarzyć się sytuacja, że nawet pies o obfitej sierści i grubym podszerstku będzie potrzebować dodatkowej ochrony. Najczęściej ubranka wskazane są dla ras małych i miniaturowych. To właśnie one najszybciej marzną. Do ras takich zaliczają się: - chihuahua, - ratlerki, - yorki, - mopsy.

Jak sprawdzić czy psu jest zimno?

Aby sprawdzić, czy naszemu psu jest zimno wystarczy uważnie go obserwować. Psiak drży a jego mięśnie są napięte, kuli pod siebie ogon, stawia opór przy wyjściu na spacer, a jeśli już wyjdzie to prędko załatwia swoje potrzeby i jak najszybciej wraca do domu. To są sygnały, które z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa oznaczają, że pupilowi jest zimno i potrzebuje on dodatkowej ochrony w postaci ubranka. Jeśli pies drży i zwija się w kłębek podczas zimy lub w miejscu, w którym panuje silny przeciąg to na 99 proc. jest mu zimno.