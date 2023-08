Tydzień do Mistrzostw Świata lekkoatletów w Budapeszcie. Piotr Lisek w formie

Jedynym kandydatem do medalu w Budapeszcie z grona naszych jest Piotr Lisek. W tym sezonie wrócił do wysokiego skakania i regularności. Ostatnie jego występy na mityngach w Niemczech to 5,82 m (zapewnione minimum olimpijskie) i 5,87 m. Ten ostatni wynik i wygrana w St. Wendel to rekord sezonu, ale i siódmy rezultat powyżej 5,80 w tym roku.

Taki wynik może, ale nie musi dać medalu w Budapeszcie. Podium raczej zajmą zawodnicy, którzy będą wyżej skakać – może na poziomie 5,90-6 m.

Do Budapesztu pojadą też maratończycy MKL Szczecin. Monika Jackiewicz i Adam Nowicki wiosną chcieli wypełnić minimum olimpijskie, ale to się nie udało, bo poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. W stolicy Węgier trudniej będzie o jakieś rekordowe wyniki (ze względu na temperaturę), ale szczecinianie spróbują zapunktować do światowego rankingu.