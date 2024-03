Turystyczne Perły Pomorza: odkryj niezwykłe miejsca nad Bałtykiem!

Co znajdziecie w naszym dodatku?

Nowe Centrum Łasztowni - Morskie Centrum Nauki

Poznaj fascynującą historię Morskiego Centrum Nauki w Łasztowni. Dyrektor Witold Jabłoński opowiada o tajemnicach popularności placówki i zdradza plany na przyszłość. To miejsce, które bije dla nauki i kultury!

Mielno - Pełna Perła Bałtyku

Mielno - pełna Perła Bałtyku, czyli o specjalnym albumie ze zdjęciami kurortu nadmorskiego z najciekawszych zakątków miejscowości.

Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile - Przelewice

Zapraszamy was na wycieczkę do Przelewic, gdzie czeka na was wyjątkowy zespół pałacowo-parkowy wraz z folwarkiem. To miejsce, które powstało w XIX wieku i zachwyca swoją historią oraz pięknem przyrody.

Świnoujście - miasto na 44 wyspach

Czy wiecie, dlaczego Świnoujście jest tak wyjątkowe? Dowiecie się o pięknych plażach nad Bałtykiem, które co roku są wyróżniane specjalną nagrodą Błękitną Flagą. Nie przegapcie okazji, by odwiedzić to magiczne miasto!

Atrakcje Koszalina i okolic

Przewodnik po ciekawych miejscach, które warto zobaczyć podczas wakacji w Koszalinie i okolicach. Odkryjcie tajemnice tego regionu i cieszcie się niezapomnianymi przeżyciami!

Jak Bursztyn to tylko do Jarosławca

Czeka na was spotkanie z niezwykłym światem bursztynu w Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie ponad 1500 okazów i poznajcie historię tego wyjątkowego skarbu Bałtyku!

Wakacje w Kołobrzegu

Opowieść o uzdrowiskowym mieście Kołobrzegu. Nie tylko kuracje przyciągają tu turystów, ale także spacerów nad morzem i wypoczynku na plaży. Dowiedzcie się, dlaczego wakacje to koniecznie czas spędzony w Kołobrzegu!

Pamiątki znad Bałtyku

Poznacie popularne maskotki, jakie można kupić w nadmorskich miejscowościach, oraz trendy panujące w tej branży. Niech wasze wspomnienia z Bałtyku będą wyjątkowe i pełne magii!