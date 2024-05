Trwają prace na śródmiejskim odcinku alei Wojska Polskiego. Są dodatkowe zlecenia [ZDJĘCIA]

- Termin ulegnie zmianie z uwagi na dodatkowe prace, które zostały zlecone wykonawcy a które nie były ujęte w pierwotnej dokumentacji. Są to prace związane z uzupełnieniem uszkodzonych roślin (nie może pozyskać materiału roślinnego o wymaganych parametrach ze szkółek roślin), montażem barierek wygradzających zieleńce oraz słupków blokujących parkowanie i wjazd na chodniki, montażem tablicy pamiątkowej Architekta Miasta Jarosława Bondara, czy montażem tablic Systemu Informacji Pasażerskiej - wylicza Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Jednocześnie Gmina Miasto Szczecin wystąpiła o dofinansowanie, które to nie byłoby możliwe do uzyskania po zakończeniu robót.