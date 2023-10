Trwa seria zwycięstw Kinga Szczecin. Wilki Morskie zdobyły parkiet Arki Gdynia

Krajowa Grupa Spożywcza Arka to najbardziej polski z zespołów elity koszykarzy. W Szczecinie jest z tym pół na pół. King miał świetną serię. Wygrał dwa ligowe spotkania z rzędu i debiut w Lidze Mistrzów w środku tygodnia. W Gdyni jednak mistrzowie Polski łatwo nie mieli.

Arka od początku grała zespołowo i dość szybko. Gdynianie zapowiadali, że strachu w ich grze przed mistrzem Polski być nie może, i tak w istocie było. Dla zespołu trenera Wojciecha Bychawskiego trafiał na początku dwukrotnie za 3 punkty Przemysław Żołnierewicz. Trudny do zatrzymania pod koszem był oczywiście Adrian Bogucki, a do upilnowania na obwodzie Przemysław Pluta. Kibice ze Szczecina mogli się cieszyć, że w dobrej formie był duet Amerykanów, Zac Cuthbertson oraz Darryl Woodson. Ten pierwszy już do przerwy rzucił 17 punktów przy znakomitej skuteczności. Woodson także miał swój dobry dzień, kiedy było trzeba trzymał dla Kinga wynik.