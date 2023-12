Trwa akcja zbiórki w ramach "Polickiej Paczki dla Seniora" [ZDJĘCIA] Marek Jaszczyński

Wiemy, że są w gminie osoby, które takiej pomocy potrzebują i wiele z nich o nią nie poprosi - mówią organizatorzy. W ramach zbiórki należy dostarczyć żywność o długim terminie przydatności do spożycia i chemię domową. Koncerty charytatywne w Policach Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Jak co roku w Policach trwa zbiórka produktów, które trafią do starszych osób. Produkty, w tym żywność o długim terminie przydatności do spożycia, będą zbierane w trakcie spotkań Chemika Police.