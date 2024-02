Trudne rozmowy z rolnikami Komisarza Unii Europejskiej w zachodniopomorskim

- Komisarz wyjaśnił nam czego możemy się spodziewać od naszego rządu, a czego od Unii Europejskiej - mówili rolnicy z zachodniopomorskiego. - Teraz już wiemy do jakich drzwi pukać, aby załatwić nasze postulaty, czyli gdzie Zielony Ład i gdzie wstrzymanie niekontrolowanego napływu płodów rolnych z Ukrainy.

- To były trudne rozmowy, ale potrzebne - powiedział Janusz Wojciechowski po spotkaniu z rolnikami z zachodniopomorskiego. Rolnicy także przyznają, że rozmowy z Komisarzem UE ds. rolnictwa były trudne, bo ich zdaniem Janusz Wojciechowski nie chce przyjąć ich stanowiska, że Zielony Ład, przeciwko któremu rolnicy protestują, jest niekorzystny dla branży. Przyznają jednak, że spotkanie z Januszem Wojciechowskim było merytoryczne.

- Rolnicy postawili przede mną jako komisarzem, konkretne zadania - mówił Wojciechowski. - Tak długo jak będę w stanie działać na rzecz rolników w Polsce i w Europie, tak długo będę sprawował swój mandat - zaznaczył.

Przyznał, że to co usłyszał od rolników to bardzo ważne postulaty i obiecał, że w niektórych będzie interweniował w UE.

- UE już odstąpiła od niektórych zasad Zielonego Ładu - mówił Janusz Wojciechowski. - Ale pewnie jeszcze raz przyjdzie jej się z problemami zmierzyć.

Obiecał, że będzie postulował zawieszenie kar dla rolników, którzy nie wywiązywali się z niektórych zasad narzuconych przez UE.

- Bo teraz niektóre wymagania unijne, w obliczu wojny w Ukrainie i napływu produktów rolnych z Ukrainy są niemożliwe - tłumaczył.