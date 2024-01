Transfery Pogoni Szczecin: Hubert Turski wypożyczony do Arki Gdynia

Rocznik 2003, a więc ten o którym szybko zrobiło się głośno w Pogoni i na krajowej arenie. Zespół oparty m.in. na Hubercie Turskim, Kacprze Kozłowskim czy Mateuszu Łęgowskim grał efektownie, wygrywał większość spotkań, a liderzy Pogoni systematycznie otrzymywali powołania do juniorskich reprezentacji Polski. To oparta na nich kadra trampkarzy Zachodniopomorskiego zdobyła mistrzostwo Polski.

Niestety, szybko pojawiły się też problemy z kolanami. Gdy wyzdrowiał – sezon 2021/22 spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Zagrał w 14 meczach – strzelił 1 gola. I znów odniósł kontuzję przez który stracił 1,5 roku. Jesienią 2023 r. grał w III lidze, ale na boisku pojawił się tylko w 8 meczach (5 bramek). Był spokojnie wprowadzany do gry, by nie łapał urazów.

Nawet, gdy był zdrowy – nie był brany pod uwagę przez sztab pierwszego zespołu. Kilka razy trener Jens Gustafsson jedynie przyznał, że Turski jest obserwowany, ale do drużyny nie wrócił. Pod koniec roku klub podał listę młodych zawodników, którzy będą trenować zimą z Portowcami, ale Turski został pominięty. Był to jasny sygnał, że napastnik może sobie szukać innego klubu, że w Pogoni pozostanie jedynie w rezerwach.

Decyzja zapadła. 20-letni Hubert Turski na 1,5 roku został wypożyczony do pierwszoligowej Arki Gdynia. Ma tam pomóc w walce o ekstraklasę, ale i spróbować odbudować formę na ligowym poziomie. Arka zagwarantowała sobie prawo wykupienia zawodnika, co też świadczy, że w Szczecinie stracili nadzieję na rozwój Turskiego.

- Hubert ma za sobą bardzo trudny czas. Jestem przekonany, że gdyby nie kontuzja, byłby teraz w zupełnie innym miejscu - podkreśla dyrektor pionu sportowego Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk. - Nadal jednak w niego wierzymy. To zawodnik, który ma duże umiejętności i ambicje. W ostatnich miesiącach wracał do optymalnej dyspozycji w zespole rezerw, w którym pokazywał się z bardzo dobrej strony. Jestem przekonany, że wypożyczenie do klubu walczącego o awans do ekstraklasy to na tym etapie dla niego właściwy krok.