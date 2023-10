Tomaszewicz Development Sp. z o.o. Jaśminowe Wzgórze, czyli nowoczesne osiedle dla kochających naturę

W ofercie dewelopera jest 330 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni (od 35 do 110 m2) z przestronnymi tarasami na dachu, balkonami, a także ogródkami w mieszkaniach na parterze. Niezaprzeczalnym atutem inwestycji jest lokalizacja osiedla. W pobliżu znajduje się Puszcza Wkrzańska ze spektakularnym tarasem widokowym oraz dużą ilością tras pieszo-rowerowych, którymi można dotrzeć w wiele ciekawych miejsc, np. do Jeziora Głębokiego czy Wieży Gocławskiej. Co więcej, w odległości około 200 m od osiedla znajduje się Galeria Północ z zapleczem usługowo-handlowym.

- Nowoczesne osiedle z pewnością spodoba się tym, którzy szukają komfortu, przestrzeni i spokoju, przy jednoczesnej bliskości sklepów oraz dobrej komunikacji z centrum miasta – podkreślają Łukasz Tomaszewicz i Monika Arndt-Kowalska z Tomaszewicz Development.

Jak dodają, oferta skierowana jest do klientów w każdym wieku. Osoby młode i aktywne znajdą na terenie inwestycji jak i w jej bliskimi otoczeniu punkty handlowo usługowe, boiska, place zabaw, siłownie pod chmurką. Osoby starsze natomiast ciszę i spokój pośród zieleni.