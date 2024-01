To sparing, ale wynik robi wrażenie. Pogrom w ostatnim teście Pogoni Szczecin w Belek

W piątek Pogoń wróci do Szczecina z Belek, gdzie spędziła dziesięć ostatnich dni. Miała tam bardzo dobre warunki do treningów, więc spokojnie mogła popracować nad formą fizyczną, techniką i niuansami taktycznymi. Trener Jens Gustafsson nie zdecydował się na wielkie zmiany – personalnie nie miał do tego podstaw, bo zimą klub nie zdecydował się na ściągnięcie nowych zawodników (nie jest to wykluczone w najbliższych tygodniach), a co za tym idzie – ustawienie taktyczne też nie będzie się mocno różnić w porównaniu z jesienią.

Pogoń w Turcji mogła sprawdzić formę z silnymi przeciwnikami. Wszyscy zdrowi zawodnicy zagrali w dwumeczu z Paksi FC (liderem węgierskiej ekstraklasy). Portowcy wygrali 3:0 (składem seniorskim) i 3:1 (głównie młodzieżowcami). W meczu z NK Celje (lider w Słowenii) padł remis 1:1. Sprawiedliwy, choć mógł się zakończyć lepiej dla szczecińskiego zespołu. W czwartek - na zakończenie obozu – Pogoń zagrała ze Sturmem Graz. To aktualny wicemistrz Austrii, zdobywca Pucharu Austrii i wiceliderem ekstraklasy po jesiennej części. Jesienią z tym zespołem walczył Raków Częstochowa w Lidze Europy i sobie nie poradził.