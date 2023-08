To nie jest przesądzone - można się jeszcze odwoływać, czyli sprawa przy ul. Szymanowskiego

A chodzi o działki (nr 79/5 - obręb 1022 Szczecin - Śródmieście), na których deweloper Modehpolmo chce postawić obiekt handlowo-usługowo-mieszkalny. Ma to być budynek dwupiętrowy z zagospodarowanym poddaszem, gdzie na parterze ma być 500 m kw. powierzchni usługowej, a na pozostałej części (ok. 820 m kw.) ma powstać około 20 mieszkań.

Te prawie 2 tys. podpisów pod petycją do Rady Miasta, to nie tylko głosy mieszkańców tych dwóch ulic, ale też szczecinian, którzy chodzą na spacery na Jasne Błonia czy do Parku Kasprowicza.