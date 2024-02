To ma być ostrzeżenie. Rolniczy protest przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Trwa spotkanie z wojewodą Adamem Rudawskim. Rolnicy przypomnieli swoje postulaty. Wojewoda zapewnia, że jest w kontakcie z rządem, rozumie problemy protestujących, ale nie ma szans na szybkie rozwiązanie wszystkich problemów.

- Znam problemy i jestem w codziennym kontakcie z rządem. Musicie państwo zrozumieć, że to jest sytuacja nie tylko Polska, ale międzynarodowa. Wasi koledzy z innych krajów też protestują. Wiadomo, że te przepisy unijne na pewno ulegną jakiejś korekcie, ponieważ - widać to szczególnie w Polsce - największym zagrożeniem jest opłacalność produkcji rolnej - mówi do rolników Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Cały czas żądamy zamknięcia granic, zakończenia ekoterroryzmu, wypłaty należnych nam odszkodowań - mówi Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Kółek i organizacji rolniczych. - Przyjechaliśmy zapytać się, co wojewoda w tej sprawie zrobił i czy ma jakąkolwiek odpowiedź, czy premier polskiego rządu jest w stanie cokolwiek zrobić. Chcemy normalnie pracować dla naszej gospodarki. Zmusiła nas do tego sytuacja, nikomu nie chcemy dokuczać. Zaplanowaliśmy strajk generalny na 20 lutego, który praktycznie zablokuje cały kraj. Przykro nam, przepraszamy wszystkich, ale nie mamy innego wyjścia, bo jeżeli wrócimy do domu, to praktycznie możemy nasze gospodarstwa pozamykać. Oczywiście, jeżeli ten protest 20 lutego nic nie pomoże, to prawdopodobnie skończy się tak, że te wszystkie ciągniki z tych blokad zjadą tu do Szczecina. Ale nie ręczę za zachowanie protestujących, bo jesteśmy na granicy wyczerpania.