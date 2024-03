To był obraz nędzy i rozpaczy. Tak wyglądał stary stadion Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA]

Archiwalne zdjęcia stadionu Pogoni Szczecin

Historia obiektu rozpoczyna się w 1914 roku. W miejscu, w którym po latach powstał stadion, znajdowała się żwirownia. Prace nad przystosowaniem terenu do gry w piłkę powierzono jeńcom wojennym. Oddano go do użytku w 1925 roku. Posiadał on pełnowymiarowe boisko oraz 400-metrową bieżnię, a całość okalały trybuny na 15 tysięcy widzów.

W 1955 roku właścicielem stadionu został Klub Sportowy Pogoń. Była to bardzo młoda drużyna. Protoplasta Portowców powstał bowiem 7 lat wcześniej (21 kwietnia 1948 r.) – jako KS Sztorm. Debiutancki mecz na nowym stadionie Pogoń rozegrała 31 października, a rywalem był Kolejarz Poznań (2:4). Na pierwszy mecz w ekstraklasie Dumy Pomorza czekano do 15 marca 1959 r. Do Szczecinie zawitała wtedy Gwardia. Klub ze stolicy wygrał 1:0, a spotkanie z trybun obserwowało około 30 tysięcy widzów.