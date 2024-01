Testy medyczne na początek zimowych przygotowań Pogoni Szczecin

W planach Portowców na środę i czwartek są dwa treningi - na siłowni oraz na boisku. W piątek tylko boisko, a na sobotę tzw. gierka wewnętrzna. Trener Jens Gustafsson z asystentami będzie chciał zobaczyć wszystkich zawodników w akcji, by wybrać skład na obóz w tureckim Belek. Tam Pogoń poleci w najbliższy poniedziałek i spędzi tam dziesięć dni. W trakcie zgrupowania będzie dużo treningów i trzy sparingi. Pogoń sprawdzi dyspozycję w meczach z liderem węgierskiej ekstraklasy - FC Paksi, liderem słoweńskiej elity - NK Celje oraz austriackim uczestnikiem europejskich pucharów - Sturmem Graz.

- W ramach poniedziałkowych testów czekają ich pomiary pułapu tlenowego VO2max, które odbędą się w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, badania EKG czy sprawdziany siłowe. Wszystkie testy powinny się zakończyć we wtorek - informuje szczeciński klub.

Po powrocie do Szczecina Pogoń będzie korzystać z własnych obiektów, a ostatnim sprawdzianem formy będzie sparing z duńskim zespołem FC Nordsjelland. Mecz ma być rozegrany w Danii 4 lutego.

Początek ligowego grania 11 lutego (niedziela). Pierwszym przeciwnikiem będzie Śląsk we Wrocławiu. Pięć dni później mecz w Radomiu, a w ostatni weekend lutego domowy mecz z ŁKS Łódź. Na 28 lutego wstępnie zaplanowane zostało pucharowe spotkanie z Lechem w Poznaniu. Powyższe mecze wyjaśnią, czy Pogoń będzie w sezonie 2023/24 miała istotny cel, czy też będzie grała o miejsca 5-8.

Na pewno nie pomoże jej już Paweł Stolarski, który zdecydował się związać z pierwszoligowym Motorem Lublin. Z Pogoni może też odejść Mariusz Fornalczyk. 21-letni skrzydłowy od lata 2020 związany był z Pogonią. Rozegrał dla naszego klubu 50 spotkań ligowych, zdobył trzy bramki. Ale oczekiwania były znacznie większe. Młodzieżowiec jesienią sporadycznie pojawiał się na boisku i wiosną byłoby podobnie. W czerwcu kończył się jego kontrakt, a zgoda na transfer do Korony Kielce świadczy, że sztab nie wiązał wielkich nadziei z tym zawodnikiem. Kluby ustaliły już warunki transferu. Fornalczyk dołączy m.in. do Dawida Błanika. Ten pomocnik sześć lat temu też był związany z Pogonią (14 spotkań w 2018 roku), prezentował podobne walory co Fornalczyk (szybkość) i też został skreślony.