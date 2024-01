Teatralna podróż międzyplanetarna dla dorosłych i dla dzieci w Morskim Centrum Nauki [ZDJĘCIA]

- Pomysł ten powstał dawno temu, kiedy ogłoszony został Rok Kopernikowski. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić bajkę o Koperniku. Poprosiłem mojego przyjaciela Miłosza Wojciechowskiego, żeby coś wymyślił i ona napisał tak dobry materiał, że jak go nam przedstawił we wrześniu, to stwierdziłem, że szkoda go zrobić tylko jako zwykłą bajkę - mówi Jakub Gwit z Teatru Gwitajcie. - Udało się nawiązać współpracę z Morskim Centrum Nauki i w ferie pokazaliśmy pierwsze przedstawienie. Za elementy, które się wyświetlają podczas spektaklu, odpowiadają koledzy z planetarium MCN. Pomysły się rodziły w ramach naszych konsultacji i rozmów. Uczucia po premierze mam bardzo pozytywne. Cieszę się, że złamałem kolejne bariery jako aktor, bo nagle występuję w planetarium. Myślałem, że już nic nowego nie uda mi się wymyślić. a okazuje się, że jeszcze dużo jest do odkrycia.